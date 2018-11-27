ويدودو: إندونيسيا تحتاج «حكومة تقريبا بلا قاعدة تقيدها»

حث الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، المسؤولين المحليين، على أن يكونوا أكثر مرونة في التعامل مع التغيرات العالمية السريعة، وذلك عبر تبسيط النظم واللوائح.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن ويدودو قوله -خلال الاجتماع السنوي للمصرفيين في البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا اليوم الثلاثاء- إن الوضع المنظم بصورة مبالغ فيها يعرقل إمكانية اتخاذ الدولة لسياسة على الفور.

وقال إن «هناك الكثير من الشركات تقريبا بلا قاعدة تقيدها. أريد حكومة تقريبا بلا قاعدة تقيدها»، مضيفا أنه ينبغي ألا تكون الحكومات المحلية حريصة للغاية على وضع اللوائح التي سوف تمنع الدولة من توقع التغيرات.

وتعهد ويدودو، الشهير باسم جوكوي، بأن تكون التنمية البشرية محورا لإدارته بداية من العام المقبل، حيث تكمل الدولة بعض مشروعات البنية التحتية هذا العام.

وقال الرئيس الإندونيسي إنه «في المستقبل، لن يتمثل الأمر في أن الدولة القوية ستهزم الدولة الضعيفة، ولا أن الدولة الكبيرة ستهزم الدولة الصغيرة، بل سيتمثل في هزيمة الدولة سريعة الاستجابة للدولة المتأخرة في الاستجابة».