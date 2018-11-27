قبرص تعلن تقديم طلب مشترك من جانب شركتي «توتال» و«إيني» لاستكشاف الهيدروكربونات

أعلنت وزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة القبرصية، تقديم طلب من جانب شركتي (توتال) الفرنسية و(إيني) الإيطالية في مشروع مشترك لإجراء عمليات استكشاف للهيدروكربونات في الرقعة 7 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وأشارت الوزارة القبرصية، في بيان، إلى الإطار الزمني لتقديم الطلبات، لافتة إلى أن المهلة انتهت في 26 نوفمبر الجاري، بتلقي طلب واحد مشترك من قبل شركتي توتال وايني.

وأضاف البيان، وفقا لوكالة الأنباء القبرصية، أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة فحص الطلب من جانب اللجنة الاستشارية، التي تعد تقريرا وترسله إلى وزير الطاقة يورجوس لاكوتريبيس.