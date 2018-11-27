مجلس النواب الياباني يقر مشروع قانون لفتح باب الهجرة

فرض حزب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وشريكه الأصغر في الائتلاف الحكومي، اليوم الثلاثاء، تمرير مشروع قانون للهجرة في مجلس النواب على الرغم من الشكاوى المتعلقة بالتشريع.

وستفتح هذه الخطوة الباب أمام مئات الآلاف من العمال الأجانب، حيث تعاني اليابان من نقص في العمالة مع تقدم سكانها في العمر.

ويخطط حزب ابي الديمقراطي الليبرالي وشريكه في الائتلاف كوميتو لبدء مداولات في مجلس الشيوخ، غدا الأربعاء، حيث يريدون سن مشروع القانون بنهاية الدورة البرلمانية الحالية في العاشر من ديسمبر.

وسيسمح هذا التشريع لليابان باستقبال ما يصل الى 47550 من العمال الاجانب. في السنة المالية القادمة، التي تبدأ في أبريل.

ويُقدر أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سيستقبل ما يصل إلى 345150 عاملاً من الخارج على مدار السنوات الخمس المقبلة.