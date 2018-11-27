«ماي» لا تسعى للاجتماع مع «ترامب» بعد انتقاده لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

لا تسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انتقاده الأخير لخطتها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما قال المتحدث باسمها جيمس سلاك.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن سلاك قوله للصحفيين اليوم الثلاثاء إن ماي لم تطلب لقاء ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة في بوينس آيرس هذا الأسبوع، موضحا أن السبب هو أننا "التقينا الرئيس عدة مرات في الأشهر الأخيرة".

وفي حين أن المملكة المتحدة تثمن "العلاقة المميزة" مع الولايات المتحدة، فإن الحقيقة هي أن التفاعل بين ماي وترامب كان أقل من مميز، وقد اختلفا في عدة مناسبات.

وكانت آخر مواقف ترامب غير الدبلوماسية، هي انتقاده لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أبرمته ماي يوم الأحد مع الاتحاد، قائلا أنه قد يترك بريطانيا غير قادرة على إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.