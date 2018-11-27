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وزير الخارجية الألماني يلتقي نظيرته النمساوية لبحث القضايا الثنائية

برلين - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 - 6:17 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 - 6:17 ص

يلتقي وزير الخارجية الألمانية، هيكو ماس، اليوم الثلاثاء، مع نظيرته النمساوية كارين كنيسل؛ لبحث القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك والتطورات السياسية الأوروبية والدولية.


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