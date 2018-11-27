وزير الخارجية الألماني يلتقي نظيرته النمساوية لبحث القضايا الثنائية

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يلتقي وزير الخارجية الألمانية، هيكو ماس، اليوم الثلاثاء، مع نظيرته النمساوية كارين كنيسل؛ لبحث القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك والتطورات السياسية الأوروبية والدولية.