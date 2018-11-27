جابان تايمز: آبي يلتقي محافظ أوكيناوا غدا بشأن نقل قاعدة جوية أمريكية إلى المقاطعة اليابانية

صرّح متحدث رفيع المستوى بالحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، محافظ مقاطعة أوكيناوا اليابانية دينى تاماكي، غدا الأربعاء، لمناقشة خطة "مثيرة للجدل" حول نقل قاعدة فوتينما الجوية الرئيسية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية إلى داخل الجزيرة الرئيسية للمحافظة.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، على موقعها الإلكتروني، أن الاجتماع سيعقد قبل حلول الموعد النهائي المقرر لرفع حكومة مقاطعة تاماكي شكوى إلى لجنة حكومية منوطة بحل المنازعات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية باليابان يوم الجمعة القادم.

وأشارت الصحيفة اليابانية إلى أن الحكومة المركزية اليابانية وحكومة أوكيناوا سعتا إلى إيجاد أرضية مشتركة بينهما عبر إجراء حوار مكثف، في وقت سابق من الشهر الجاري، بشأن خطة نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، مضيفة أن الطرفين فشلا في القيام بذلك حتى الآن.

وقال محافظ أوكيناوا المُعارض لخطة النقل، الذي تم انتخابه أواخر شهر سبتمبر الماضي، إن المقاطعة تنوي رفع الأمر إلى اللجنة الحكومية المختصة إذا ما أدخلت الحكومة المركزية عمليات البناء الخاصة بنقل القاعدة الجوية حيز التنفيذ.

وأوضحت "جابان تايمز" أن الحكومة المركزية تسعى إلى بدء عمليات إدارة النفايات الشاملة تمهيدا لعملية نقل القاعدة الجوية، قبل نهاية العام الجاري.