مقتدى الصدر ينفي تعطيل إتمام تشكيل الحكومة العراقية

نفى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أن يكون هو السبب في تأخير إتمام تشكيل الحكومة، مطالبا رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي بالإسراع في طرح كابينته الوزارية الشاغرة أمام البرلمان للمصادقة عليها.

وقال الصدر، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لن أرضى بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل وذلك لحفظ كرامة العراق واستقلاله وعزته».

وأضاف أنه «على رئيس الحكومة الإسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية عدا وزيري الدفاع والداخلية وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة العظماء الذين حرروا الأراضي المغتصبة من أيادي داعش الأثيمة وبدون تدخل أي كتلة أو حزب أو جهة مطلقاً وأن جيراننا أصدقاؤنا لا أسيادنا وقرارنا عراقي».

وذكر: «لست سببا في تأخير إتمام تشكيل الحكومة بل أنني سبب في تأخير مخططاتهم (الفاسدين) فلا تسمعوا لهم ولا تصغوا».

وكان البرلمان العراقي قد أعلن الليلة الماضية عن تأجيل جلسة كانت مقررة اليوم للمصادقة على الحقائب الشاغرة في الحكومة العراقية والبالغة 8 حقائب بسبب عدم الاتفاق بين الكتل النيابية على المصادقة على بعض الحقائب.