مسؤول إسرائيلي: الإعلان عن خطة سلام أمريكية مطلع 2019

صرح مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغت إسرائيل أنها تتوقع أن تعلن عن خطة سلام إسرائيلية فلسطينية طال انتظارها في بداية العام المقبل.

وقال داني دانون، لمجموعة من مراسلي الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن هناك "فرصة سانحة" أمام الولايات المتحدة لتقديم الخطة دون التدخل في الانتخابات الإسرائيلية التي من المحتمل إجراءها في مايو أو يونيو، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها الإلكتروني.

وأضاف إنه بخلاف ذلك، سيتعين الانتظار حتى الخريف المقبل للإعلان عن الخطة.