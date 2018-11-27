المغرب تطلق استراتيجية «2019- 2025» لتنمية مواردها المعدنية

الملوكي: نستهدف زيادة الاستثمار في قطاع التعدين بنحو عشرة أضعاف



قال علي الملوكي، مدير المعادن بوزارة الطاقة والتنمية المستدامة، نائب وزير الطاقة بالمملكة المغربية، إن بلاده أطلقت استراتيجية لتنمية مواردها من المعادن بعنوان "المغرب المعدني" تبدأ من العام القادم 2019 وتستمر حتى عام 2025.

وبحسب تصريحات الملوكي، على هامش المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية، الذى تستضيفه مصر، فإن الاستراتيجية تتضمن محور تعديل القوانين لتبسيط الإجراءات، ما يشجع على الاستثمار في قطاع التعدين المغربي، حيث تستهدف المملكة من خلال الاستراتيجية زيادة الاستثمار في قطاع التعدين بنحو عشرة أضعاف، مضيفا أن إجمالي استثمارات المغرب في القطاع خلال العام الماضي بلغ نحو 14 مليار درهم مغربي.

ويشير الملوكى إلى أن قطاع التعدين يستحوذ على نحو 10% من إجمالي الدخل القومي للمملكة، "ومن المستهدف مع تطبيق الاستراتيجية أن يصل نصيب قطاع التعدين إلى نحو 15% من إجمالي الدخل القومي"، مشيرا إلى أن إنتاج المملكة بلغ نحو 36 مليون طن من المعادن خلال العام الماضي، والتي مثَّل خام الفوسفات فيها نحو 90% من إجمالي إنتاج المملكة بـ32 مليون طن.

وأوضح مدير المعادن أن المغرب يحتل المرتبة الأولى من احتياطات الفوسفات في العالم، حيث يستحوذ على نحو 73% من إجمالي الاحتياطات العالمية، والذي تصدره المملكة كمادة خام، بالإضافة إلى الحامض الفوسفوري وأسمدة، قائلا: "لذلك نسعى خلال الفترة القادمة للتعاون مع مصر لاستغلال الفوسفات".

ويقول الملوكي إن القوانين المغربية تسمح للمستثمرين بإنشاء شركات للعمل في مجال التعدين خلال مدة لا تتجاوز اليومين، ما يشجع على الاستثمار في قطاع التعدين المغربي، على أن يحصل المستثمر على كامل الإنتاج المستخرج، مقابل أن يدفع الضرائب المقررة على الشركات، والتى تتراوح بين 17.5% و20%.

وأطلقت المملكة المغربية استراتيجية لتنمية مواردها من قطاع التعدين منذ عام 2009، بتكلفة تصل إلى 200 مليار درهم، أي 20 مليار دولار.