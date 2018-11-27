إطلاق سراح قائد ميليشيا بأفغانستان بعد اندلاع احتجاجات عنيفة بسبب اعتقاله

تعهد، اليوم الثلاثاء، قائد ميليشيا أفغانية، الذي كان اعتقاله قد أثار احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد، بتسليم أسلحته والتعاون مع الحكومة، وذلك بعد أن تم إطلاق سراحه.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الصحفي للنائب الثاني للرئيس، مساء أمس الاثنين، بأن الحكومة الافغانية أفرجت عن عبد الغني عليبور، أمس، بعد يومين من اندلاع احتجاجات عنيفة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات في العديد من الاقاليم في البلاد.

كما تعهد عليبور، اليوم الثلاثاء، في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بتسليم أسلحته وتسجيل رجاله لدى الحكومة، كأعضاء رسميين ضمن قوات الأمن، فضلا عن تعهده بالتعاون مع السلطات في التحقيق في التهم التي يواجهها.

ووفقا لبيان صادر عن الحكومة، فإن النائب الثاني للرئيس، ساروار دانيش، التقى مع عليبور بعد الإفراج عنه، معربا عن أمله في أن يواصل قائد الميليشيا التعاون مع الحكومة الأفغانية.

وكانت قوات الأمن الأفغانية اعتقلت عليبور، أمس الأول الأحد، في كابول، على خلفية اتهامات تفيد بقيامه بابتزاز سكان منطقة بيهسود الواقعة في إقليم وارداك بوسط البلاد، وقد تسبب اعتقاله في اندلاع احتجاجات عنيفة في العاصمة كابول وفي أقاليم باميان ودايكوندي وغازني وبلخ.