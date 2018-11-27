«الناتو» يدعو روسيا إلى ضبط النفس وإطلاق سراح البحارة الأوكرانيين

طالبت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) روسيا مرة أخرى رسميا، إلى ممارسة ضبط النفس في الصراع الذي اندلع مؤخرا مع أوكرانيا في بحر آزوف.

وجاء في البيان، الذي صادق عليه مجلس الحلف ونُشِرَ اليوم الثلاثاء القول:" ليس هناك أي مبرر لروسيا لاستخدام العنف العسكري ضد سفن أوكرانية والأطقم البحرية علي متنها".

ودعا الناتو روسيا إلى إطلاق سراح السفن المحتجزة والبحارة الأوكرانيين بدون إبطاء.

في الوقت نفسه، أوضح الحلفاء بشكل غير مباشر بأن أوكرانيا لا يمكنها الاعتماد على دعم عسكري من الحلف في الصراع مع روسيا، حيث قال إن الحلف " يقف إلى جانب أوكرانيا وسيواصل تقدم الدعم السياسي والعملي" وقيد ذلك بأطر التعاون الراهنة والتي لا تتضمن تقديم الدعم العسكري.

كان ينس ستولتنبرج، الأمين العام للحلف، قد أصدر بيانا مشابها أمس الاثنين في أعقاب جلسة طارئة للجنة الناتو-أوكرانيا، وشارك فيها سفراء الناتو الذين شاركوا اليوم أيضا في جلسة مجلس الناتو.