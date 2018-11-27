زعيم كتلة تحالف ميركل المسيحي يتحفظ حيال مطالب تشديد عقوبات روسيا

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أبدى رالف برينكهاوس، زعيم الكتلة البرلمانية لتحالف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي، موقفا متحفظا حيال المطالب المنادية بتشديد العقوبات المفروضة ضد روسيا.

وفي إشارة إلى التوترات الراهنة بين روسيا وأوكرانيا في بحر آزوف، قال برينكهاوس اليوم الثلاثاء:" نحن نتابع الموقف الآن بدقة شديدة".

وكان ساسة تابعون للتحالف قد طرحوا في وقت سابق فكرة تشديد العقوبات المفروضة ضد روسيا.

كانت قوات خفر السواحل الروسية منعت أول أمس الأحد سفنا عسكرية أوكرانية من المرور عبر مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم واصطدموا بسفينة، وذكرت الاستخبارات الداخلية الروسية (إف إس بي) أنها احتجزت السفن الأوكرانية لانتهاكها الحدود.