عمدة جوهانسبرج: التعدين غير القانوني يعرض المدينة لخطر الانفجارات

حذر عمدة مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، هيرمان ماشابا، اليوم الثلاثاء، من أن التعدين غير المشروع تحت الأرض في جوهانسبرج يعرض المدينة لخطر انفجار أنابيب الغاز وانهيار المناجم الذي قد يؤدي إلى كارثة.

وأشار تحقيق أجرته صحيفة "صنداي تايمز" المحلية نُشر في مطلع الأسبوع ، إلى أن المناطق في أكبر مدينة في جنوب أفريقيا يمكن أن تنهار أو يتم حرقها إذا لم يتم إيقاف عمال المنجم المعروفين هنا باسم "زاما زاما".

وردا على مقال تايمز، قالت وزارة الموارد المعدنية أمس الاثنين إنها تحقق في الوضع ولكن "لا يوجد تهديد فوري".

ورد مشابا في بيان اليوم الثلاثاء قائلا بغضب إن نشاط التعدين غير القانوني "لا يهدد البنية التحتية فحسب بل حياة السكان أيضا."