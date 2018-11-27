البعثة الأممية تحيط المجتمع الدولي بالأوضاع في جنوب ليبيا

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أحاطت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المجتمع الدولي بشأن الوضع في جنوب ليبيا.

وأكدت البعثة في بيان لها أنها استضافت أمس الاثنين، إحاطة للمجتمع الدولي والسفارات في مقريها في طرابلس وتونس لبحث الوضع في جنوب ليبيا ومناقشة الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى بحث تدني مستوى الخدمات الأساسية والوضع الإنساني في المنطقة ودعم الأمم المتحدة.

وأضافت أن الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز ركزت في إحاطتها للدبلوماسيين بشأن جنوب ليبيا على الوضع الأمني المتردي وغياب الخدمات الأساسية في المنطقة.