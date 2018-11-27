جولة إعادة في ولاية ميسيسيبي لتحديد الأغلبية الجمهورية في «الشيوخ الأمريكي»

تجري اليوم الثلاثاء، جولة إعادة في انتخابات ولاية ميسيسيبي بجنوب الولايات المتحدة لتحديد الفائز بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو السباق الوحيد الذي لم يحسم من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 2018.

ومن المتوقع أن تهزم المرشحة الجمهورية التي تشغل المقعد حاليا، سيندي هايد سميث، المرشح الديموقراطي مايك إيسباي في الولاية الجمهورية.

وتتقدم هايد سميث على إيسبى بنسبة 10 نقاط مئوية، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة "ار ار اتش اليكشن" لاستطلاعات الرأي. وأظهرت استطلاعات سابقة أن الهامش يصل إلى 14 نقطة مئوية.

وإذا ما شغلت هايد سميث المقعد، فستمنح حزب الرئيس دونالد ترامب أغلبية 53 مقعدا مقابل 47 مقعدا في مجلس الشيوخ، وهو مكسب بمقعدين نتيجة لانتخابات التجديد النصفي التي أجريت في 6 نوفمبر.

وهذا يعني أيضا أن هايد سميث، وهي مرشحة بيضاء من المؤيدين المتحمسين لترامب، تمكنت من التغلب على الجدل الذي أثاره تصريح أدلت به منذ أسبوعين وكان له انطباعات عنصرية.