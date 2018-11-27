الجيش السوري يحبط محاولات تسلل إرهابيين باتجاه النقاط العسكرية في إدلب

تمكنت قوات الجيش السوري في ريف حماة الشمالي من إحباط محاولات تسلل للإرهابيين باتجاه النقاط العسكرية التي تحمي المدنيين في القرى والبلدات.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن قوات الجيش السوري المتمركزة في قرية "الجبين" شمال مدينة "محردة " كانت قد رصدت مجموعة إرهابية تتسلل من محور بلدة "حصرايا" باتجاه نقاط تمركزها وأمطرتها بوابل من القذائف موقعة في صفوفهم قتلى ومصابين.

وأشارت إلى أنه على محور "زلين " بالريف الشمالي تمكنت وحدة من الجيش من تحقيق إصابات مباشرة في صفوف مجموعة إرهابية كانت تتحرك بين بساتين الزيتون جنوب مدينة "اللطامنة " مقتربة من نقاط الجيش، في محاولة للاعتداء عليها وإحداث خرق في خطوط الدفاع التي يتخذها الجيش على أطراف المنطقة منزوعة السلاح في "إدلب".

وأوضح أن وحدة من الجيش في الشمال الشرقي من بلدة "اللطامنة" على الحدود الإدارية لمحافظة "إدلب " نفذت رمايات دقيقة على أوكار وبؤر مجموعات إرهابية تنتشر في مدينة "مورك" ومحيطها، ردا على اعتداءاتها المتكررة بالأسلحة الرشاشة والقذائف المتنوعة وكبدتها خسائر في الأفراد والعتاد.

وبحسب وكالة الأنباء السورية تمكنت وحدات من الجيش من تكبيد الجماعات الإرهابية أعدادا من القتلى والجرحى، ودمرت تحصيناتهم في عمليات مركزة على محاور تحرك مجموعات إرهابية في قريتي "الصخر" و"الجنابرة" ومحيط بلدة "السرمانية" القريبة من الحدود الادارية "لإدلب" حاولت التسلل باتجاه القرى والبلدات ونقاط الجيش المرابطة في ريف حماة الشمالي.