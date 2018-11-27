مقتل وإصابة 16 مسلحًا في غارة شنتها القوات الأفغانية في شمال البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن فيلق (شاهين 209) التابع للجيش الأفغاني، اليوم الثلاثاء، أن 16 مسلحًا سقطوا ما بين قتيل وجريح، خلال غارة شنتها قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية في إقليم (بلخ) بشمال أفغانستان.

وقال الفيلق - في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن القوات الأفغانية شنت الغارة كجزء من عمليات (ناويد-25).

وذكر البيان أن ما لا يقل عن ستة مسلحين قتلوا بينما أصيب 10 آخرون خلال الغارة التي استهدفت قريتين في الإقليم.

وبحسب الفيلق، اكتشفت القوات الأفغانية رأسا حربيا من طراز (بي إم-1)، ولغما أرضيا تم إبطال مفعولهما لاحقًا.