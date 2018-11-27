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لافروف يدعو ألمانيا للتأثير على أوكرانيا لمنع تكرار الاستفزازات

موسكو - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 - 9:00 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 - 9:00 م

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الأماني، هايكو ماس، برلين للتأثير على أوكرانيا من أجل منع تكرار الاستفزازات المدفوعة بالسياسات الداخلية.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة انترفاكس .

واتهم لافروف أوكرانيا بأنها عرضت، عن قصد، حياة أطقم سفنها البحرية لتهديدات ومخاطر.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد طلب، خلال اتصال هاتفي أمس الاثنين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التأثير على القيادة الأوكرانية لعدم اتخاذ "المزيد من الخطوات غير المحسوبة".


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