الخارجية الروسية: بوجدانوف ناقش مع رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية تسوية الأزمة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاثنين، مع رئيس "منصة موسكو" للمعارضة السورية قدري جميل تسوية الأزمة السورية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الاثنين، عن الخارجية الروسية في بيان قولها إنه :"خلال المحادثة ناقش الجانبان بشكل معمق سبل دفع التسوية السياسية في سوريا، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

هذا وعقد الاجتماع عشية الجولة القادمة من المحادثات حول سوريا في أستانا، التي تجري، يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، بمشاركة الدول الضامنة الثلاث ، روسيا وتركيا وإيران ، وبحضور وفدي المعارضة والحكومة السورية، إضافة إلى مراقبين من الأمم المتحدة والأردن.

ويحتل البحث عن التسوية السياسية الأولوية بعد سنوات من الصراع منذ عام 2011، وخاصة من خلال منصتي أستانا وجنيف، وكذلك البحث عن سبل إعمار سوريا وعودة اللاجئين.

وتعمل روسيا كذلك ، إلى جانب شركائها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.