البرلمان العراقي يؤجل التصويت على استكمال التشكيلة الوزارية

أعلن مكتب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسى، أمس الاثنين، أن البرلمان سيصوت الأسبوع القادم على المرشحين الثمانية الباقين لشغل مناصب وزارية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وكان من المقرر عقد الجلسة اليوم الثلاثاء لكنها تأجلت فى وقت متأخر أمس الاثنين لمدة أسبوع، بحسب وكالة رويترز.

ولم يصدق أعضاء البرلمان الشهر الماضي إلا على 14 وزيرا من 22 مرشح طرحهم عبد المهدي، لكنهم منحوا الثقة لحكومته مما يتيح له تولي منصب رئيس الوزراء.

وتم إرجاء التصويت على الوزارات الثمانية المتبقية وهي الداخلية، والدفاع، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة، وذلك الخلافات القائمة بين الكتل السياسية على المرشحين وعلى رأسهم المرشحون لوزارتي الدفاع والداخلية.

وقال البرلمان في بادئ الأمر إنه سيصوت على الوزراء الثمانية أوائل هذا الشهر لكن التصويت تأجل بسبب خلافات سياسية حول المرشحين.

وتواجه الحكومة الجديدة مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء مناطق كثيرة من البلاد بعد حرب مدمرة ضد تنظيم "داعش" الإرهابى بالإضافة إلى حل المشكلات الاقتصادية المزمنة وكذلك انقطاع الكهرباء والماء.