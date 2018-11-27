في الوقت الذي تهبط فيه طائرتك ناحية قمم بركانية أثناء اقترابها من الهبوط فوق المحيط، لا تكن ترغب في سماع جملة أنك «قد تشعر ببعض الانزعاج».

ولكن الهبوط الوعر في مطار سانت هيلينا (أي القديسة هيلينا) -الذي تم افتتاحه في أواخر العام الماضي- هو ثمن بسيط مقابل الربط السريع بين الجزيرة الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي والعالم الخارجي، وذلك بعد عقود من السفر إليها عن طريق البحر فقط.

ومن جانبه، يقول ديريك ريتشاردز، الذي يدير دارا للضيافة في هذه المنطقة البريطانية الصغيرة المعزولة، والتي تقع في منتصف الطريق بين البرازيل وأنجولا: «لا يمكنك أن تظل على متن قارب لمدة 5 أيام عندما ترغب في قضاء عطلة».

كما يأتي المزيد من الناس من الاتجاه الآخر، حيث ينجذبوا إلى هذه الوجهة غير العادية بسبب انعزالها وتاريخها الإمبراطوري وكثرة مظاهر الطبيعة بها. ويقوم نحو 80 سائحا بزيارة المنتجع أسبوعيا منذ افتتاح المطار في أكتوبر من العام الماضي، وذلك على متن رحلة أسبوعية واحدة تنطلق من جوهانسبرج.

وتبدو سانت هيلينا للوهلة الأولى، مقفرة للغاية، حيث تهيمن عليها الجبال شديدة الانحدار والتي تضم صخور بركانية مظلمة. وكان قد تم إرسال نابليون بونابارت إلى هناك في عام 1815، ليعيش حياته في المنفى، لأنه لم يكن أمامه مكان ليهرب منه هناك.

إلا أن الانطباعات الأولى خادعة، حيث توفر الجزيرة رياضة السير لمسافات طويلة، ورحلات القوارب السياحية والغوص وصيد السمك، بالإضافة إلى تمتعها بطقس دافئ (حيث تتراوح درجة الحرار هناك بين 20 و24 درجة مئوية)، كما يوجد بها أماكن إقامة مريحة ووتيرة حياة لطيفة. ومع ذلك، هناك أيضا شعور بقرب غريب بين الجزيرة وبين أوروبا.

ويتم استخدام جنيه سانت هيلينا المحلي -المرتبط بالجنيه الإسترليني- للقيام بأغلب عمليات الدفع في المنتجع. وتتبع إدارة الجزيرة مكتب الخارجية والكومنولث في لندن، بشكل مباشر. وتتم قيادة السيارات القليلة هناك إلى ناحية اليسار، كما أن اللغة الرسمية هناك هي اللغة الإنجليزية وذلك على الرغم من أن «القديسين» -وهو الاسم الذي يطلقه سكان الجزيرة على أنفسهم نسبة إلى القديسة هيلينا- والبالغ عددهم 4500 نسمة، يتحدثون بلكنة مختلفة وفريدة.

وتستخدم سفينة البريد البريطانية «آر إم إس» منذ عام 1990، لربط الجزيرة ببريطانيا وبالعالم الأوسع نطاقا. وتبحر السفينة من كيب تاون في جنوب أفريقيا. وقد حافظ وصول اللحوم والخضروات والأدوية وعدد قليل من المسافرين، شهريا، على ضبط الإيقاع على الجزيرة لعقود. أما بعد فتح الطريق الجوي، تم وقف خدمة السفينة في فبراير من العام الجاري 2018.

وتقوم سفينة بديلة بجلب البضائع فقط، ويقول السكان المحليون إن تكاليف الشحن لكل حاوية أصبحت مرتفعة، مما يضيف إلى تكاليف المعيشة المرتفعة بالفعل في الجزيرة. ويرجع السبب وراء ذلك إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، وهو ما تسبب في تضخم هنا منذ عام 2016. ويُأمل في أن يعمل زيادة حجم السياحة على تعويض ذلك، وتقليل اعتماد الجزيرة على الحكومة البريطانية.

وتقول ليزا فيليبس، حاكمة الجزيرة، لطالما كانت الفكرة تتمثل في إقناع الناس باستثمار أموالهم هنا، ولكن كان ذلك صعبا، لأن المطار لم يكن قد فتح بعد.

أما الآن، فهناك حاجة متزايدة إلى وجود أسرّة ومرافق للضيوف، بحسب ما تضيفه فيليبس، التي تقوم باستقبال زوار في مكتبها بالقلعة، وهي واحدة من المواقع الأولى التي بناها البريطانيون على الجزيرة في القرن السابع عشر. وتعلّق فيليبس صورة للملكة إليزابيث الثانية، على الحائط خلفها.

وتمتعت الجزيرة -التي يعتبرها البعض المكان الأكثر عزلة في العالم- منذ قرون بروابط مع أوروبا. ومن جانبهم، استخدم البرتغاليون بعد اكتشاف الجزيرة في عام 1502، الأرض غير المأهولة التي تبلغ مساحتها 121 كيلومتر مربع، كمحطة تموين. وقد أدخلوا الماشية وزرعوا أشجار الفاكهة وخزنوا مياه الشرب.

وفي الوقت نفسه، طمعت قوى أوروبية أخرى في الحصول على الموقع الاستراتيجي، لدرجة وصلت إلى حد تقاتل الهولنديين والبريطانيين بسبب الجزيرة. وفي عام 1657، منح التاج البريطاني حقوق إدارة سانت هيلينا إلى «شركة الهند الشرقية» البريطانية، التي بدأت بتحصينها واستعمارها بالمزارعين.

إلا أن أشهر من سكنوا سانت هيلينا كان فرنسيا. حيث قام البريطانيون بنفي نابليون المهزوم وحراسته على الجزيرة، حتى وفاته في عام 1821.

ويشار إلى أن قصة نابليون هي السبب وراء قيام الكثير من الناس بزيارة الجزيرة.