سفير جنوب إفريقيا أمام مجلس النواب: نسعى لتقوية العلاقات مع مصر

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ناقشت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب طارق رضوان، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، مع سفير دولة جنوب إفريقيا فوسى مافبيلا، سبل الارتقاء بالعلاقات المصرية مع جنوب إفريقيا، خاصة على صعيد التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والسياحية والزراعية، والتي لا ترتقي لمستوى العلاقات الثنائية على الصعيد السياسي، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتي تعكس تطابق رؤى الدولتين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية برئاسة طارق رضوان، وحضور مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدي لوزا، ومستشار وزير التعليم العالي إسلام أبو المجد.

وأعرب السفير فوسى مافبيلا عن سعادته باستضافة اللجنة له، قائلا: "إننا نسعى جاهدين لتقوية العلاقات ما بين البلدين، لاسيما من خلال الترتيب لزيارة يقوم بها أعضاء مجلس النواب لبرلمان جنوب إفريقيا قريبا".

وأكد رئيس اللجنة ضرورة تعزيز العلاقات التي تجمع الدولتين، معربا عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا لمواجهة التحديات الراهنة.

من جهة أخرى، قال رئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع، إن الجامعة ستقوم بتشكيل وإنشاء مركز للشئون الإفريقية للتعليم والبحث العلمي، وستنظم الجامعة مؤتمرا تحت عنوان "القمة الإفريقية للصحة" بالتنسيق مع وزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة.

وأشار سبع إلى أن المؤتمر ستشارك به 30 جامعة مصرية، و16 هيئة ومؤسسة ووزارة حكومية واتحاد الجامعات الإفريقية، وتم دعوة الوزراء الأفارقة المعنيين بالصحة والتعليم العالي.

وأوضح أن المؤتمر يستهدف الوصول لمنظومة صحية تخدم المواطن الإفريقي، وذلك بالتنسيق ما بين الدول الإفريقية المشاركة في مجالات الطب والصيدلة والتمريض وطب الأسنان والعمل بكل جدية لخدمة المواطن الإفريقي.