البرلمان العراقي: تأجيل استكمال التصويت على الحكومة إلى الأسبوع المقبل

أعلنت رئاسة البرلمان العراقي مساء أمس الاثنين، تأجيل جلسة البرلمان للتصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة والتي كان مقررا لها اليوم الثلاثاء إلى الاسبوع المقبل.

وذكر بيان مقتضب لرئاسة البرلمان العراقي وزع مساء أمس الاثنين: "تؤجل الجلسة إلى اليوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل لاستكمال الحكومة".

وكان البرلمان العراقي قد أعلن اليوم أن جلسة البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، ستخصص لاستكمال التصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة.

وذكر بيان لرئاسة البرلمان العراقي وزع، أمس الاثنين، أن جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي لليوم الثلاثاء سيتضمن فقرة واحدة هي "استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية".

وأوضح "أن الجلسة ستعقد في الساعة الواحد بعد ظهر اليوم الثلاثاء".