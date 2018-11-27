رجل يلقي عبوة حارقة على سيارة رئيس المحكمة العليا في كوريا الجنوبية

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن أن رجلا قام بإلقاء عبوة حارقة على السيارة التي تقل رئيس المحكمة العليا كيم ميونج سو.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الشرطة القول إن الهجوم وقع صباح اليوم عندما ألقى المشتبه به، 74 عاما، وحددت هويته باسم نام / فقط، عبوة حارقة على السيارة لدى دخولها مبنى المحكمة العليا في جنوب سول.

وقد اشتعلت النيران في أحد الإطارات الأمامية، ولكن حراس الأمن قاموا بإخماد النيران.

ولم يسفر الهجوم عن إصابة كيم. وقد ألقت الشرطة القبض على نام على الفور.

وقالت الشرطة إنها تحقق مع «نام» لمعرفة دوافعه.