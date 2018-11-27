وزيرة الدفاع الألمانية تدعو روسيا إلى الإفراج عن البحارة الأوكرانيين

دعت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، روسيا وأوكرانيا إلى تهدئة النزاع في مضيق كيرتش، وخلال افتتاح مؤتمر الأمن في برلين، اليوم الثلاثاء، طالبت الوزيرة الطرفين بالعمل على تهدئة الأوضاع، وقالت موجهة حديثها إلى موسكو: "يتعين إطلاق سراح السفن والبحارة المحتجزين".

وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من العسكريين وخبراء الدفاع الأوروبيين: "يتعين على أوكرانيا أيضا أن تقدم أدلة على مجريات الأمور على نحو دقيق... على روسيا أن تضمن حرية الملاحة عبر الممرات المائية وألا تتصرف على نحو مناف لمبدأ التناسبية".

يُذكر أن خفر السواحل الروسي، رفض عبور سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم، مطلع هذا الأسبوع، وأطلق النار على 3 سفن أوكرانية، ثم قام باحتجازها، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص، حيث بررت الاستخبارات الداخلية الروسية الحصار بانتهاك الحدود.

وقالت فون دير لاين إن الوضع يظهر مجددا مدى ضعف القيم الأوروبية المشتركة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن كافة ملابسات الوقائع في مضيق كيرتش لم تتضح بعد، مضيفة: "ورغم ذلك يتعين أن يكون واضحا لنا جميعا ما يدور حوله الأمر للأسف"، متابعة أن الأمر يدور حول مسألة احترام السيادة على الأراضي والإرادة في عدم تأجيج النزاعات، لافتتة: "علاوة على ذلك يدور الأمر حول مكتسب حضاري كبير لتهدئة وحل النزاعات بين الدول عبر وسائل القانون الدولي وسيادة القانون"، متهمة الكرملين بمقاطعة هذه القواعد والمبادئ خلال الأعوام الماضية.

ويشارك في المؤتمر وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، وقائد القوات المسلحة الهولندية، الأدميرال روب باور، والمفتش العام للجيش الألماني إبرهارد تسورن.