أسواق آسيا تحظى بنسبة 67% من النفط العراقي العام المقبل

أكد متحدث عراقي، اليوم الثلاثاء، أن العراق أعطى أسواق النفط الآسيوية نسبة أكبر في سياسة تسويق النفط الخام للأسواق العالمية للعام المقبل، بنسبة 67%.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، في بيان صحفي، إن "الوزارة أقرت تخصيص الكميات للعقود الجديدة للشركات المشترية لنفط خام البصرة، بنوعيه الخفيف والثقيل، ونفط خام كركوك للعام القادم، وتم وضع الأسس والآليات التسويقية والاقتصادية والرؤية الاستراتيجية المعتمدة من قبل شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، في تخصيص الكميات المتاحة للتصدير وفقا لأهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المالي المتحقق لبيع البرميل الواحد".

وأضاف جهاد أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، ثامر عباس الغضبان، وجه بانتهاج سياسة متوازنة في تعاملها مع السوق النفطية العالمية للمحافظة على استقرار الأسواق، وبما يضمن ويحقق مصلحة العراق الاقتصادية" .

وأوضح أن الوزارة حددت نسب الأسواق العالمية الرئيسة من صادرات النفط الخام العراقي، حيث بلغت نسبة الكميات المخصصة من إجمالي الكميات المخطط تصديرها العام المقبل للسوق الآسيوية 67%، وللسوق الأوروبية 20%، وللسوق الأمريكية 13%.

ويخطط العراق لرفع صادراته النفطية للعام المقبل، إلى سقف 3ملايين و880 ألف برميل يوميا، منها 250 ألف برميل يوميا من حقول كردستان، فضلا عن رفع معدلات انتاج النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميا.

كما تخطط وزارة النفط العراقية إلى رفع طاقة التكرير في المصافي العاملة إلى مليون برميل يوميا من الطاقات الحالية، التي تقترب من 700 ألف برميل يوميا.