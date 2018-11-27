الشرطة اليابانية تعثر على جثث 6 أشخاص في منزل جنوبي البلاد

ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الثلاثاء، أن السلطات عثرت على ست جثث، بينها جثة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، في منزل ببلدة ريفية جنوبي البلاد.

وذكرت الشرطة اليابانية في مقاطعة ميازاكي أنها بدأت تحقيقا في جريمة قتل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو.

وتوجهت الشرطة إلى المنزل الواقع في بلدة تاكاتشيهو أمس الاثنين، بعد أن أبلغها أحد أفراد الأسرة أنه لا أحد يرد على مكالماته الهاتفية بالمنزل.

وعثرت الشرطة بعد ذلك على جثة امرأة خارج المنزل الذي يملكه مزارع "72 عاما"، وجثث ثلاثة رجال وامرأتين بالداخل.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، عثرت الشرطة على جثة رجل آخر تحت جسر، على بعد 3 كيلومترات من المنزل، وسيارة تابعة لنجل المزارع.