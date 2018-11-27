روسيا تحذر من تصعيد الأوضاع في شرق أوكرانيا

حذر الكرملين، اليوم الثلاثاء، من احتمال حدوث تصعيد للأوضاع في شرق أوكرانيا، قرب الحدود مع روسيا، بعد الاشتباك التي دار مطلع الأسبوع بين قوات أوكرانية وروسية بالقرب من منطقة القرم المتنازع عليها.

وفرضت القيادة في أوكرانيا الأحكام العرفية في معظم أنحاء البلاد، في أعقاب الاشتباك الذي دار بين قوات من البحرية الأوكرانية وخفر السواحل الروسي.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، القول إن "فرض الأحكام العرفية في بعض المناطق ربما يهدد بتصاعد التوترات في المنطقة التي تشهد صراعا، أي الجنوب الشرقي".