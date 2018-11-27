استطلاع لجالوب: 60% من الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب

كشف استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه مؤسسة "جالوب" لاستطلاعات الرآى، أمس الاثنين، أن 60% من الأمريكيين غير راضين عن أداء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ويشمل ذلك الاستطلاع الذى يجرى أسبوعيا على مقابلات هاتفية مع نحو 1500 شخص بالغ على المستوى الوطنى، ويبلغ هامش الخطأ 3 % بالزيادة أو النقصان.

وفى هذه المرحلة من رئاسته، بعد أن فقد حزبه سيطرته على مجلس النواب، حصل الرئيس السابق باراك أوباما على نسبة تأييد تبلغ 45٪، ولم تقل نسبة تأييد أوباما أبدًا عن 40٪ فى استطلاعات جالوب، بحسب شبكة "سى.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

إلا أن ترامب لا يعد أول رئيس أمريكى يحصل على نسبة رضاء متدنية عن أدائه، فقد حصل الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن على 31٪ فى العام التالى لكارثة الإعصار كاترينا، وبلغت أعلى مستويات الرفض لأدائه 65٪، أي ما يزيد بخمس نقاط مئوية عن وضع ترامب الآن.