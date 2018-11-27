رجل من أنصار البيئة يتخلى عن السباحة وسط منطقة النفايات الكبرى بشمال المحيط الهادئ

تخلى رجل من أنصار المحافظة على البيئة عن محاولته للسباحة عبر المحيط الهادئ، وهي رحلة كانت ستأخذه وسط منطقة النفايات الكبرى بشمال المحيط الهادئ، وذلك بعد أن تعرضت سفينة الدعم المصاحبة له لصعوبات فنية.

وكتب الرجل ويدعى بن ليكومت، في بيان نشرته أمس الاثنين شركة «سيكر» للإعلام العلمي، يقول إنه كان قد أكمل نحو 2780 كيلومترا سباحة من رحلته التي يبلغ مداها 9260 كيلومترا، حينما اتخذ قرارا بعدم مواصلة المحاولة بسبب حدوث تلف في الشراع الرئيسي بالسفينة.

وأضاف الرجل -الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والأمريكية في بيانه- أن «رحلة السباحة كانت تمثل تحديا له وللفريق المرافق له، حيث واجهوا بشكل مستمر رياحا غادرة، ولسوء الحظ تعرض شراعنا لأضرار غير قابلة للإصلاح، مما أجبرنا على تغيير مسارنا والتوقيت الذي وضعناه».

وتابع: «كان الحفاظ على سلامتنا هو الأولوية رقم واحد بالنسبة لنا، وعند هذه النقطة استكشف الفريق جميع الخيارات المتاحة في محاولة لمواصلة الرحلة إلى بوابة منطقة النفايات الكبرى بشمال المحيط الهادئ».

وكان بن ليكومت -الذي يبلغ من العمر 50 عاما- قد غادر ساحل اليابان المطل على المحيط الهادئ في 5 يونيو الماضي متوجها إلى سان فرانسيسكو، قبل أن يضطر إلى أن يعود أدراجه بسبب العواصف العنيفة.

ثم نزل الرجل إلى مياه المحيط مرة أخرى، وقام بالسباحة لمدة 8 ساعات يوميا بهدف قطع 1600 كيلومتر من منطقة النفايات الكبرى بالمحيط الهادئ، وجمع هو وفريقه أكثر من 1000 عينة من المياه لتحديد مستوى التلوث الذي تحدثه مخلفات البلاستيك التي تلقى بالبحار.

ومنطقة النفايات الكبرى بالمحيط الهادئ هي عبارة عن مخلفات عائمة من البلاستيك وغيرها من المخلفات الملوثة للبيئة، ويزيد وزنها على 80 ألف طن في المنطقة الشمالية من المحيط الهادئ.

وفي مارس الماضي، قالت دورية «ساينتفيك ريبورتس» أي التقارير العلمية إن هذه المواد الملوثة للبيئة تغطي مساحة تبلغ 1.6 مليون كيلومتر مربع ويزداد حجمها باستمرار.