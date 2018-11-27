تونس تشير إلى وجود مخطط لاغتيال «السبسي» وفرانسوا أولاند

قالت هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إنها أطلعت الرئيس الباجي قايد السبسي أمس الاثنين، على معلومات تفيد بوجود مخطط كان يستهدف اغتياله إلى جانب اغتيال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند في العام 2013.

وأفاد المحامي والعضو في هيئة الدفاع، رضا الرداوي، في تصريح إعلامي عقب لقاء الهيئة للسبسي في القصر الرئاسي اليوم الاثنين، بأنهم قدموا له معطيات تخص الجهاز السري لحركة النهضة الإسلامية وآخر المعطيات المتعلقة بالاغتيالات السياسية.

وذكر الرداوي "قدمنا للرئيس معطيات تخصه. في الأيام الأخيرة استمع قاضي التحقيق لأحد الشهادات لعون أمن تفيد بوجود مخطط لاغتيال الرئيس الباجي قايد السبسي عام 2013 ،قبل توليه المنصب بجانب اغتيال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند".

وكان الرئيس الفرنسي السابق قد زار تونس في يوليو من نفس العام، حينما كانت حركة النهضة الإسلامية تقود ائتلافا حكوميا مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، بينما كان السبسي زعيما لحزب حركة نداء الذي يستعد لخوض انتخابات 2014.