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«ماكرون» يعد باتخاذ إجراءات لاسترضاء المحتجين على زيادة ضريبة الوقود

باريس - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 - 8:54 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 - 8:54 م

أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أول رد فعل رئيسي على الغضب الشعبي بشأن رفع الضرائب على الوقود في فرنسا ، مصرا على أنه أمر ضروري لمكافحة التلوث وتعهد باتخاذ تدابير تهدئة لاسترضاء المحتجين على زيادة الضرائب على الوقود الذين يرتدون السترات الصفراء.

وفي حديثه إلى مجلس جديد لقضايا المناخ، اليوم الثلاثاء ، وعد ماكرون بعملية تشاور واسعة النطاق مع المحتجين وغيرهم من أصحاب المصلحة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة للسعى إلى إيجاد حلول واقعية قدر الإمكان.

وقال ماكرون إن المشاورات يمكن أن تسفر عن تدابير مثل ربط الزيادة الضريبية المخطط لها بأسعار سوق النفط بحيث لا يتعرض المواطنون لضربة شديدة بسبب الارتفاعات العالمية في أسعار النفط.

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