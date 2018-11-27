المنتدى الإماراتى الكاريبى يؤكد ضرورة دعم العلاقات الثنائية

أكد المشاركون فى "منتدى التعاون الإماراتي الكاريبي" بدبي الأهمية الكبيرة للحوار السياسي رفيع المستوى من أجل تعميق الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك ودفع تطور العلاقات الثنائية ، وتكثيف الاتصال الثنائي رفيع المستوى بين المنطقتين واستغلال الفرص التي تتيحها المؤتمرات الدولية والاجتماعات الأخرى من أجل تبادل وجهات النظر حول المصالح المشتركة.



ونوه المشاركون ، فى بيان المنتدى الختامى أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أمس الاثنين، أن الطرفين يتمتعان برؤية استراتيجية حيال تطوير علاقات ثنائية راسخة ووضع كل طرف للآخر موضع الدولة الصديقة والشريكة في التعاون من أجل المصالح والمنفعة المشتركة ووصف علاقات الصداقة والشراكة والتعاون بين الطرفين بأنها مثال جيد للعلاقات بين الدول في الوقت الحاضر.



وقال إنه في ظل البيئة العالمية دائمة التغير يثمن الطرفان علاقات الصداقة القائمة والمستمرة بين المنطقتين التي تتمتع بدعم على مستوى القيادة وبالتنوع على صعيد التطبيق وتمثل أساسا راسخا لتعزيز الحوار السياسي والتعاون على أساس المصلحة على المستويين الاقتصادي والتجاري وتعميق العلاقات المتبادلة بين شعوب المنطقتين في إطار من الشراكة والصداقة والتعاون.



وعبر البيان عن إيمان الطرفين بطموح شعبيهما بتحقيق الازدهار من خلال استكشاف سبل التنمية وفقا للمتغيرات والأوضاع المحلية لكل منهما مع حرصهما على دعم واحترام كل منهما الآخر في سياق التنفيذ.



وأكد الطرفان أن العمل على تعميق علاقات الصداقة والشراكة والتعاون يتناسب وطموح دولهما وشعوبهما ومصالحها المشتركة وأعلنا عزمهما إثراء مضمون علاقات الصداقة المتوارثة ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الكاريبي على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والمصلحة المشتركة من أجل تطوير المزيد من التعاون المثمر وتعزيز ازدهار الجانبين.



ونوه البيان بأن الطرفين يؤكدان الحاجة لزيادة تعميق علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية المصرفية وتطوير البنية التحتية والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحماية البيئة وتغير المناخ والمرونة في مواجهة الأزمات والسياحة والثقافة والمجتمع إلى جانب قطاعات أخرى ، وسيتخذان الخطوات اللازمة لدفع علاقات الأعمال التجارية لاستكشاف شروط وفرص التعاون التي يتيحها النمو الاقتصادي لكلتا المنطقتين.



وكان المنتدى الذى نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والثقافة وتنمية المعرفة واستمر ثلاثة أيام، شهد مشاركة أكثر من 400 من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وصناع القرار والمستثمرين من دولة الإمارات ودول حوض الكاريبي، واستهدف بحث الآفاق والفرص الجديدة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول منطقة الكاريبي.