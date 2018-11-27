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الأردن يستضيف اجتماعات عمومية الاتحاد العربي للرياضة العسكرية.. مارس

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 - 3:31 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 - 3:31 م

تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية واللجان المعاونة، وذلك فى الفترة من 23 إلى 28 مارس القادم بعمان.
وقال مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد جهاد قطيشات، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن اختيار الأردن لاستضافة هذه الاجتماعات جاء للسمعة العطرة التي يتمتع بها الأردن، وقدرته على التميز في التنظيم، إضافة إلى حالة الأمن والأمان التي يعيشها، وحرفية قواته المسلحة وأجهزته الأمنية.
وأوضح قطيشات أن اجتماعات الجمعية العمومية سيتخللها ترتيب أجندة البطولات العربية العسكرية للعام المقبل.


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