الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 132 ألف أسرة من الحديدة اليمنية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، نزوح أكثر من 132 ألف أسرة من محافظة الحديدة غربي اليمن، مشيرة إلى أن حركة الواردات القادمة إلى ميناء المحافظة انخفضت إلى النصف.

وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، حصلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء، على نسخة منه، إنه حتى 19 نوفمبر الجاري، حدد الشركاء في المجال الإنساني نزوح أكثر من 132 ألف أسرة من محافظة الحديدة.

وأضاف أن "أكثر من 123 ألف أسرة، حصلت على مساعدات إنسانية".

وأشار إلى أن "الواردات الغذائية التجارية من خلال مرافعي ميناءي الحديدة والصليف، انخفضت بأكثر من 50 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر 2018، حيث قامت 17 سفينة فقط بتفريغ حمولتها في شهر (تشرين أول)أكتوبر".