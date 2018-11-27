الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في جبهتي الملاجم وقانية في البيضاء

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، عددا من المواقع الاستراتيجية في جبهتي الملاجم وقانية بمحافظة البيضاء بعد هجوم عنيف على مليشيات الحوثي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن قائد اللواء 173 مشاة، العميد صالح المنصوري قوله، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مفرق أعشار وجبال الملفات، واستكملت تحرير جبال الكبار المطلة على منطقة فضحة وناطع، والتحمت قوات الجيش المتقدمة من محوري ناطع ونعمان في مركز الفقراء.

وأضاف أن طائرات التحالف العربي دمرت آليات كانت تحمل تعزيزات بشرية وأسلحة وذخائر لمليشيات الحوثي، كما استهدفت تجمعات متفرقة لهم، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي جبهة قانية، أوضح المنصوري أن قوات الجيش حررت شبكة حوران ومحطه الغاز، فيما تواصل التقدم باتجاه نقطه اليسبل آخر موقع تسيطر عليه المليشيات الانقلابية في منطقة قانية، مشيرا إلى أن المعارك لاتزال مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم لقوات الجيش.