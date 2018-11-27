الصين تعرب عن استعدادها لإجراء مفاوضات لحل القضايا الاقتصادية والتجارية مع أمريكا

أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده لحل القضايا الاقتصادية والتجارية مع أمريكا عبر المفاوضات، وذلك بعدما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمضي قدما في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

وقال ترامب لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الاثنين، إنه "من غير المحتمل بدرجة كبيرة" أن يتخلى عن الزيادة إلى 25% بدلا من 10% على الواردات الصينية الحالية، التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار.

وأضاف ترامب للصحيفة: "الاتفاق الوحيد هو أن تفتح الصين أبوابها أمام المنافسة مع الولايات المتحدة"، مضيفا: "فيما يتعلق ببلدان أخرى، فإن الأمر يعود إليها"، متابعا أنه إذا مضت المفاوضات مع "شي" على نحو سيئ، فإنه سيفرض رسوما على واردات إضافية ليست خاضعة حاليا لمثل تلك الرسوم.

وأردف: "إذا لم نصل إلى اتفاق، فسوف أقوم بفرض رسوم إما بنسبة 10 أو 25% على سلع صينية إضافية تبلغ قيمتها 267 مليار دولار .

وكان الرئيس الأمريكي قد فرض مجموعة كبيرة من الرسوم الجمركية على واردات صينية، وهدد بزيادة الرسوم على الواردات القادمة من العملاق الآسيوي، ما لم توافق بكين على إجراء تغييرات جوهرية على الطريقة التي تتعامل بها.

وردت بكين على الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث فرضت رسوما على واردات أمريكية بقيمة 110 مليارات دولار بما فيها فول الصويا والسيارات والطائرات.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن الفرق التجارية الصينية والأمريكية تعمل معا في ظل التوافق الذي توصل إليه ترامب وشي خلال مكالمة هاتفية مطلع هذا الشهر.، مضيفا أن الصين تأمل أن تسير أمريكا "تجاه هذا التوافق" من أجل تحقيق نتجية إيجابية في المفاوضات.