المغرب تعرب عن انفتاحها وتفاؤلها إزاء مستقبل العلاقات مع الجزائر

ذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، أن الرباط تظل "منفتحة ومتفائلة" بخصوص مستقبل العلاقات مع الجزائر، وجددت طلبها للسلطات الجزائرية لتعلن رسميا، ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.

وصدر البيان أمس الاثنين، عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط، اليوم الإثنين بمقر الوزارة،بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وقال البيان "يأتي هذا اللقاء بعد عدة مبادرات، رسمية وغير رسمية، تم القيام بها، دون جدوى، على مدى عشرة أيام، قصد ربط الاتصال مع السلطات الجزائرية على مستوى وزاري".

وأضاف البيان "من جهة أخرى، أخذ المغرب علما برسالة الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بتاريخ 23 نوفمبر، والتي تتضمن إخبارا بالطلبين التونسي والجزائري، الداعيين الى عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي".

واستطرد "وبهذا الصدد، أوضح السيد بوريطة أن الطلب الجزائري لا علاقة له بالمبادرة الملكية. ذلك أن هذه الأخيرة هي ثنائية صرفة، بينما تندرج الخطوة الجزائرية في إطار استئناف البناء الإقليمي".