أكاديمي بريطاني يعود لبلاده عقب عفو الإمارات عنه بعد إدانته بالتجسس

ذكر مصور من رويترز أن الأكاديمي البريطاني، ماثيو هيدجز، توجه إلى بلاده اليوم الثلاثاء، عقب عفو الإمارات بعد أن أصدرت عليه حكما بالسجن المؤبد جراء إدانته بالتجسس.

وقالت الإمارات إنها عفت عن هيدجز بعد تسجيل مصور يظهر فيه وهو يعترف بأنه عضو بوكالة المخابرات البريطانية (إم.آي6). ونفت بريطانيا أنه جاسوس ورحبت بالعفو.

وأفاد مصور رويترز الذي كان موجودا بالمطار بأن هيدجز استقل رحلة إلى لندن من دبي.

وكان هيدجز، طالب الدكتوراة بجامعة درم الذي يبلغ من العمر 31 عاما، محتجزا منذ الخامس من مايو أيار عندما ألقت السلطات الإماراتية القبض عليه في مطار دبي الدولي بعد زيارة بحثية استغرقت أسبوعين.