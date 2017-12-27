أوزيل على رأس قائمة المطلوبين في برشلونة

ذكرت صحيفة «ديلي أكسبريس» البريطانية أن الألماني مسعود أوزيل نجم نادى أرسنال يتصدر قائمة من خمسة لاعبين مطلوبين في نادي برشلونة الإسباني في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن أوزيل الذي ينتهى عقده مع المدفعجية في يونيو المقبل ربطته الأنباء بقوة بالانتقال للعملاق الكتالوني وقد يكون متاحا في الانتقالات الشتوية بمقابل معقول في محاولة من جانب أرسنال لتجنب رحيله في نهاية عقده بدون مقابل مما يجعلهم يخسرون ماليا.

وقالت الصحيفة إن أوزيل ليس وحده المطلوب في البارسا حيث أنه يأتي على رأس قائمة تضم نبيل فقير نجم ليون واليكسندر جولوفين لاعب سيسكا موسكو الصاعد وثنائي شالكه ماكس ماير وليون جورتيسكا.