متعب ينتظم في تدريبات الأهلي

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ينتظم عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق بدءا من اليوم الأربعاء والمحدد له الثالثة عصرا
وكان متعب قد تغيب عن مران الفريق الجماعي أمس الثلاثاء بسبب نزلة برد أبعدته عن المشاركة بالرغم من تواجده يالمران