مانشيني على رادار نادي ميلان

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن المدرب الإيطالي روبرتو مانشينى قد يعود لتدريب نادى أيه سي ميلان بسبب ما تردد من عدم شعوره بالراحة في نادى زينيت سان بطرسبورج الروسي.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت إن مسئولي ميلان ماركو فاسونى وماسيمليانو ميرابيلى فتحوا خط اتصال مع مانشيني.

وكان مانشينى تولى تدريب زينيت في يوليو الماضي وامتد عقده حتى يونيو 2020 ويحصل على 8 ملايين يورو كراتب سنوي وقاد الفريق حتى الآن في 31 مباراة فاز في 17 وتعادل في 8 وهزم في 6.

ويتردد أن مانشينى يفتقد كرة القدم الإيطالية ويفكر في قبول عرض ميلان خاصة وأنه سبق له أن تولى تدريب إنتر وقاده للفوز بالدوري ثلاث مرات متتالية.

وأفادت الأنباء بأن جينارو جاتوزو الذي تم تصعيده لتولي تدريب الفريق الأول لميلان من فريق الشباب يواجه موقفا صعبا وأن هزيمته من إنتر في ربع نهائي كأس إيطاليا قد تؤدى للإطاحة به مبكرا.