أكد أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي على أهمية مباراة أتلتيكو مدريد المحدد لها السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية والتي تقام تحت شعار السلام

وأوضح أيوب أن هذه المباراة تهدف إلى نقل صورة حقيقية لسمعة مصر الطيبة ورسالة سلام سامية أمام العالم باجمعه

وأضاف المدرب العام للنادي الأهلي أن هذه المباراة لن تهدف إلى نتيجة فنية بقدر ما ستشهده من احتفالية كبرى تصل الي العالم بصورة مشرفة وطيبة عن مصر في هذا الوقت الراهن

وتمنى أيوب ان تحقق المباراة أهدافها في توصيل صورة جيدة عن مصر للعالم وتؤكد ان شعب مصر ويطمح في السلام مؤكدا أن وجود فيريق بحجم اتليتكو مدريد سيكون له دورايجابي في نقل هذه الصورة

كما اكد على جدية استعدادات الفريق لمباراة بتروجيت المقبلة في الدوري الممتاز والمحدد لها الجمعة المقبل، مشيرًا ان الفوز في هذه المباراة هو هدف جميع اللاعبين والجهاز الفني معا لاستعادة مسيرة الانتصارات للاهلي من جديد

وشدد ايوب على ان الأهلي يسير بخطى جيدة في الدوري الممتاز وليس بالوضع المقلق الذي يحاول البعض ان يصوره امام الجماهير

اشار أيوب ان الأهلي ينافس على بطولة قوية مع فرق مميزة وليس يصارع على اللقب بمفرده وفقدان بعض النقاط ليس نهاية المطاف ولكنه امر وارد في كرة القدم

واوضح مدرب الأهلي ان الأهلي حقق ثمانية انتصارات متتالية مع بداية الدوري وتلاحم المواسم وضغط المباريات قد يكون السبب فس التعثر بمباراة او اكثر خلال الفترة الماضية

واستكمل؛ لدينا ثقة في اللاعبين على استعادة مشيرة الانتصارات بدءا من مباراة بتروجيت أملا في اعتلاء جدول الدوري مت انتهاء الأهلي من كل مؤجلاته