مقتل قيادي حوثي بارز وعدد من مرافقيه في قصف للتحالف بالساحل الغربي لليمن

أكدت مصادر عسكرية في الجيش اليمني الموالي لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، مقتل القيادي الحوثي ياسر الأحمر، في قصف جوي لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة الحديدة، 226 كيلو متر غرب صنعاء.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن غارة جوية استهدفت القيادي الحوثي ياسر الأحمر، وعددًا من مرافقيه مساء الإثنين بالقرب من مديرية حيس في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن مقتله وعدد كبير من مرافقيه.

وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي حاولت التغطية على مقتل الأحمر؛ "كي لا تكشف عن تهاوي قوتها وهزيمتها أمام قوات الشرعية".

وياسر الأحمر، هو أحد أبرز قيادات الحوثي، وعضو ما تسمى باللجنة الثورية العليا للحوثيين، وقد ساهم في إسقاط محافظة عمران، شمالي اليمن في قبضة الحوثيين عام 2014، ومؤخرًا عينه الحوثيون قائدًا للواء 135 الموالي لهم.