الفلبين: لن ننقل سفارتنا في إسرائيل إلى القدس

قال وزير الخارجية الفلبيني، آلان بيتر كايتانو، إن بلاده لن تنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، نافيا تقارير عن أن الفلبين من بين 10 دول تخطط لنقل سفارتها.



وأضاف كايتانو أن إسرائيل لم تطلب مطلقا من الحكومة الفلبينية النظر في تلك الخطوة.



وتابع، في مقابلة مع شبكة «جي إم إيه» التلفزيونية في مانيلا، الثلاثاء: "لقد أبلغنا بوضوح جميع أصدقائنا في الشرق الأوسط بأنه لم تجر أي مناقشة أو تحرك لنقل سفارتنا من تل أبيب".



وأشار كايتانو إلى أن الحكومة الفلبينية تؤيد حل الدولتين وترغب في القيام بدور صانع السلام في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال: "نحن مع حل سلمي للنزاع".



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن عشر دول من بينها الفلبين ورومانيا وجنوب السودان تدرس نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس بعد محادثات مع إسرائيل.



يشار إلى أن الفلبين واحدة من 35 دولة امتنعت عن التصويت الأسبوع الماضي على قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.