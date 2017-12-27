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عاجل.. وسائل إعلام روسية: احتجاز رهائن في مصنع جنوب شرق موسكو


نشر فى : الأربعاء 27 ديسمبر 2017 - 9:58 ص | آخر تحديث : الأربعاء 27 ديسمبر 2017 - 9:58 ص

احتجز رهائن في مصنع جنوب شرق موسكو، صباح اليوم الأربعاء، وتقوم قوات الأمن تعمل على تحريرهم من قبضة الخاطفين.

ووبحسب موقع «روسيا اليوم»، قالت الشرطة الروسية، إن عملية احتجاز الرهائن جاءت على خلفية نزاع على ممتلكات


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