الأكثر قراءة
«الشروق» تنفرد بتفاصيل مفاوضات الاهلى مع الهولندي تين كات لخلافة البدري
إسرائيل: أكثر من 10 دول ترغب في نقل سفاراتها إلى القدس
«هنية»: أمريكا عرضت على الفلسطينيين «أبوديس» عاصمة بدلا من «القدس»
خالد علي يطرح أول مشروع لتعديل قانون انتخابات الرئاسة
شارك برأيك
هل تتوقع تراجع ترامب عن قرار اعتبار القدس عاصمة إسرائيل؟
نعم
لا
النتـائـج
تصويت
احتجز رهائن في مصنع جنوب شرق موسكو، صباح اليوم الأربعاء، وتقوم قوات الأمن تعمل على تحريرهم من قبضة الخاطفين.
ووبحسب موقع «روسيا اليوم»، قالت الشرطة الروسية، إن عملية احتجاز الرهائن جاءت على خلفية نزاع على ممتلكات