إنجاز حارس البايرن وأخبار الانتقالات يتصدران عناوين الصحف الألمانية

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اهتمت الصحف الألمانية، الصادرة اليوم الأربعاء، بحصاد العام وأخبار الميركاتو الشتوي.

واختارت صحيفة فوسبال بيلد، سفين أولريتش، حارس مرمى بايرن ميونخ، كأفضل حارس في النصف الأول من موسم 2017-2018 بمسابقة البوندسليجا.

ونشرت الصحيفة عنوانا يقول: "أولريتش.. الحارس رقم 1 في الدوري، بديل نوير أفضل حارس في النصف الأول من البوندسليجا".

وحل لوكاس هراديكي، حارس إينتراخت فرانكفورت في المرتبة الثانية، فيما جاء كريستيان ماثينيا، حارس هامبورج ثالثًا.

وخصصت الصحيفة جزءا للحديث عن ارتباط هنريك مخيتريان، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بالعودة إلى بوروسيا دورتموند، تحت عنوان: "مخيتريان يريد العودة إلى البي في بي".

من جانبها، أبرزت صحيفة كيكر عدم حصول ماريو جوميز على رقمه المفضل (33)، الذي رافقه طوال مسيرته الاحترافية، بعد عودته لشتوتجارت.

وقالت الصحيفة، إن دانمييل جينزيك مهاجم شتوتجارت، يحمل القميص رقم 33، مشيرة إلى لوائح الاتحاد الألماني تمنع تبادل أرقام القمصان في منتصف الموسم.

وقالت إنه ستكون هناك بعض الأرقام المغرية أمام مهاجم بايرن ميونخ السابق في شتوتجارت مثل الرقم 9 و10.