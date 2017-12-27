استطلاع: نصف الألمان يؤيدون رحيل ميركل قبل نهاية ولايتها

أظهر استطلاع للرأي أجري لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن نصف الألمان تقريبا يرون أنه يتعين على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تتنحى قبل الانتخابات المقررة في 2021.



وأظهر استطلاع أجرته شركة "يوجوف" للأبحاث ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن 47% ممن استطلعت آراؤهم يؤيدون ترك ميركل منصبها قبل نهاية ولايتها مقابل 36% يريدونها أن تكمل مدتها.



وكان تأييد ميركل أقوى بعيد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر. وأظهر استطلاع لـ"يوجوف" وقتها أن 36% من الناخبين يؤيدون رحيل ميركل المبكر مقابل 44% مع فكرة استمرارها في منصبها.



ومن المقرر أن تبدأ محادثات في 7 يناير المقبل لتشكيل ائتلاف بين التحالف المسيحي المحافظ المنتمية إليه ميركل وبين الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتي ربما تتمخض عن تشكيل ائتلاف كبير مجددا أو حكومة أقلية بقيادة ميركل.