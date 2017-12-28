مساعد «أبو الغيط»: نتوقع حدوث انفراجة في الملف اليمني

أعرب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مكتب الأمين العام للجامعة عن تفاؤله بتحقيق انفراجة في الملف اليمني خلال العام المقبل، واصفا الوضع في اليمن بأنه صعب للغاية وهناك معاناة إنسانية يواجهها الشعب اليمني.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السفير حسام زكي اليوم الأربعاء حول حصاد عام 2017 لنشاطات جامعة الدول العربية بحضور السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية.



وقال السفير حسام زكي إن الجامعة العربية تقوم بتوجيه مناشدات لمواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها اليمن ، كما كانت الجامعة تتابع المباحثات بين الأطراف اليمنية في الكويت والتي توقفت نتيجة تعنت الإنقلابيين الحوثيين.



وأضاف زكي "لابد أن يدرك اليمنيون أن هناك أطرافا تريد لهم استمرار الفرقة والنزاع ".



وردا على سؤال حول إمكانية إجراء حوار عربي مع إيران ، نوه زكي بما ذكره الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط "كيف سيعقد وعلى أي أساس وفي أي توقيت؟ "، مشيرا إلى أن تلك الأمور يجب الإجابة عليها قبل المضي في أي خطوة عملية في هذا الشأن.



وقال زكي "إن إيران تتدخل بالسلب عربيا ، ولدينا مؤشرات واضحة على ذلك، وهذه التهديدات لاتتفق مع الدعوة للحوار "، مشيرا إلى أن مسألة الحوار تتوقف على تحديد متى وعلى أي أساس وفي ضوء أي ظرف خاصة وأن الطرف الآخر (إبران) تعبث في الأمن القومي العربي.



وأضاف "أن من يدعو للحوار يجب أن يكون سلوكه متسقا مع هذه الدعوة " ، مشيرا إلى أن العرب لم يرفضوا في أي وقت من الأوقات الحوار مع أحد.



وفيما يتعلق باللجنة العربية المعنية بالتصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة، أشار إلى أن اللجنة التي تضم كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين والأمانة العامة للجامعة العربية تقوم بدورها برصد التدخلات الايرانية وتبحث وضع خطة التعامل معها واحتوائها.

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وأعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط سيزور ليبيا خلال العام المقبل، مؤكدا أن الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا بالوضع في ليبيا.



وكشف السفير حسام زكي عن اجتماع مرتقب بأديس أبابا الشهر المقبل للمجموعة الرباعية المعنية بالأزمة الليبية والتي تضم الجامعة العربية والأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وذلك لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية تجاه الأزمة الليبية .

وأعرب "زكي" عن أمله في أن يدرك الليبيون مصالح دولتهم وتغليبها قبل أي مصالح أخرى ، وقال إن الأزمة في ليبيا تستحوذ على اهتمام كبير من الجامعة العربية وهناك اتصالات يقوم بها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع مبعوثه الخاص إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي الذي بدوره يتواصل مع كافة القيادات الليبية ويطلع الجامعة العربية على رؤاه ومشاركاته في أية اجتماعات تتعلق بالأزمة الليبية.



وقال زكي إن الأزمة الليبية يمكن حلها رغم التشابكات الكثيرة الموجودة، فالليبيون يريدون حل الأزمة رغم العقبات التي تؤثر على فرص الحل "، مشددا على ضرورة وجود عمل دبلوماسي دولي منسق للوصول إلى الحل المنشود للأزمة.



ويضم الوفد الوزاري العربي وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط .



وأضاف السفير حسام زكي أنه من الوارد عقد قمة عربية استثنائية لبحث القرار الأمريكي بشأن القدس، مشيرا إلى أن موضوع عقد تلك القمة ورد ذكره في قرار مجلس وزراء الخارجية العرب في 9 ديسمبر الجاري ويبقى ذلك قرارا بيد الدول العربية.



وتابع أن الاجتماع الأول للوفد الوزاري العربي المشكل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الأردن في 6 يناير المقبل سيناقش إمكانية عقد قمة عربية استنثائية بشأن القرار الأمريكي حول القدس ،غير أنه أشار إلى أن القمة العربية الدورية ستعقد في العاصمة السعودية "الرياض" نهاية شهر مارس المقبل.



وتابع زكي :" لدينا قمة عربية دورية في الرياض .. وأن عقد قمتين عربيتين في غضون شهرين مسألة ليست سهلة ".

وأشار إلى أن القرار الأمريكي بشأن القدس أمر يحتاج في التعامل معه إلى نفس طويل وليس إلى قرارات متعجلة لاتُتابع بالشكل المطلوب ولاتؤدي إلى النتائج المرجوة.



وأكد أن الهدف من التحرك العربي الحالي في هذا الموضوع هو دعم القضية الفلسطينية ومساعدة الفلسطينيين وهناك حكمة لدى الدول العربية ووزراء الخارجية العرب للتشاور بشكل أفضل حول وسيلة التعامل مع القرار الأمريكي .