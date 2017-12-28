الاسماعيلي يبحث عن خلفية ديسابر وشتراكا يعرض نفسه من جديد

أعلن التشيكي فرانز شتراكا المدير الفنى السابق للاسماعيلي وسموه عبر تويتر بانه يرحب بتدريب الاسماعيلي من جديد

وكان شترا قد سبق له تدريب الإسماعيلي فى الموسم الماضى قبل أن تتم إقالته ثم يقوم بتدريب سموحة وتتم إقالته ايضا

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه النادي الإسماعيلي رسميا رحيل الفرنسي ديسابر عن تدريب الفريق بسبب تمسكه بتدريب منتخب اوغندا

وأوضح المجلس، أن المدرب الفرنسي أصر على الرحيل عن تدريب الإسماعيلي، رافضا محاولات استمراره على رأس الجهاز الفني للدراويش، مشيرًا إلى ثقته في قدرة الفريق على استمرار تألقه وتصدره لجدول الدوري، وعدم تأثره برحيل المدرب الفرنسي، على أن يتم التعاقد مع مدير فني جديد لإكمال المسيرة.